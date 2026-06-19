小沢一郎氏「内閣広報官がいくら総理に都合のよい画像を使おうが」と苦言...現場の動画で「高市総理がどう振る舞ったかよく分かる」

中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が2026年6月18日にXを更新。公式Xを運用している内閣広報官などに苦言を呈した。

「エネルギーを国民のために使うべき」

内閣広報官は6月2日から公式Xの本格運用を開始。これまで、ネット上のデマなどを即時訂正したり、フランスで開かれた先進7カ国首脳会議（G7サミット）での高市首相の動きなどを紹介している。

小沢氏はXで、G7の協議開始前と思われる動画をリポストした上で、「内閣広報官がいくら総理に都合のよい画像を使おうが、大手新聞が提灯記事を書こうが、現場の動画を見れば高市総理がどう振る舞ったかよく分かる」と自身の考えを明かした。

また、「だから政府広報も信用されず、皆が新聞を読まなくなる」と指摘し、「総理のためのお膳立てや取り繕いに必死になるそのエネルギーを、国民のために使うべきである」と述べていた。