「中町兄妹」兄・JP、飛行機内でCAを「ナンパ」していた　「かわいいと思って」「これもう運命」手紙渡す...結果は

チャンネル登録者数161万超のYouTuber「中町兄妹」が、2026年6月14日にYouTubeを更新。兄の中町JPさんが「ナンパ」の経験を明かした。

「これもう運命だと思って」

家族でハワイを訪れた帰りの飛行機で、「キャビンアテンダントの方が、正直めっちゃかわいかった」「眠れないぐらい。寝顔見られたくないねえなって思うぐらい」というJPさん。「これもう運命だと思って」「その方がキャビンアテンダントしてる飛行機に乗ったこと、出会ったこと、これは運命じゃん」と感じたという。

家族とは別の飛行機で帰っていたため、「ナンパするしかないわ」と決意し、相手に「ペンと紙借りていいですか？」とお願いしたと明かした。

その紙に、プライベートのインスタグラムのIDと、「かわいいと思って、でももう会えない可能性の方が高いので、もったいないなと思い、これを渡させていただきました」など、「けっこうちゃんと文章書い」て、借りたペンと一緒に渡したという。

帰国した後、インスタグラムのプライベートアカウントにフォローリクエストが来ていたという。手紙を渡した相手だと思い、相手の非公開アカウントもフォローしたところ、「ハイライト（が）、彼氏とのハイライトだった」。「そこでもう、恋は終わって」と振り返った。

JPさんは「まず彼氏いるの聞かなくてすいません」とメッセージを送り、相手からは「いや、全然です」「いつもYouTube見てます」と返信が来たという。

そこで「俺、ただ、自分のプライベートアカウントを、YouTube知ってくれてる彼氏持ちの女の子に教えた。自分から晒した」と気付き、「フォロー外しちゃって大丈夫です」と送ったと明かした。

JPさんが「一夏の恋」と照れながら言うと、妹の中町綾さんは「一夏の恋にすんなよ、それ」と笑っていた。