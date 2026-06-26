山尾志桜里氏、ヤフーに「一時非表示」求めた玉木氏に異論　「事実上の圧力そのもの」

元衆院議員の山尾志桜里氏が2026年6月25日、国民民主党の玉木雄一郎代表によるX投稿に異論を唱えた。

玉木氏は24日、週刊文春から同党に関する記事の配信を受けて掲載したYahoo!ニュースに対し、「配信すべきか否か十分な検討と配慮を求めます」と訴えていた。

「印象操作ともとれる記述があります」

文春は24日、24年に同党からの国政出馬表明後に公認を取り消され、27歳で死去した女性の実父へのインタビューを公開した。父親は党の対応に不満を示し、「党及び玉木氏に娘は殺されたのだと今は思っています」と訴えていた。

この文春記事に対して、玉木氏は「重大な事実誤認に加え、印象操作ともとれる記述があります」とXで反論。

公認取り消しの経緯について、公認後、女性が過去の傷病手当受給期間中にラウンジで勤務し報酬を得ていた事実が判明し、健康保険法違反に該当する恐れがあったことからやむを得ず取り消しを行ったと主張した。

玉木氏は、文春側に対して十分な取材と慎重な検討が必要だったとした上で、記事を掲載した「Yahoo!ニュース」に宛てても、「名誉毀損に当たる可能性のある記事について、プラットフォーマーの責任として配信すべきか否か十分な検討と配慮を求めます」と訴えた。

「ネット上の発信の拡散性・残存性を考慮すると権利侵害の度合いが甚大」とし、「疑義のあるものは一時非表示にするなど速やかな対応を求めます」としていた。