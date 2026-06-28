斎藤知事に記者クラブ幹事社が「見解求めないで」　「よく分からない」発言には「率直かつ具体的にご回答を」

「会見中に幹事社や記者クラブに見解等を求めることは、お控えいただきますようお願いします」

2026年6月24日、斎藤元彦兵庫県知事の定例記者会見で冒頭、兵庫県政記者クラブの幹事社からこのような要望が行われた。

会見では知事が幹事社に見解を求めることや、質問に対して「よく分からない」と回答することなどがあり、直近1年の間に幹事社から知事への要望が4回に上っている。

「記者クラブは、個々の質疑応答に立ち入る立場にはなく」

会見は、兵庫県と県政記者クラブの共同で開催されている。記者クラブは、在阪局や新聞社、ラジオ局などが加盟。幹事社は加盟社が持ち回りに担当しており、加盟社からの要望などをとりまとめている。

6月の定例記者会見は、トラブルが相次いだ。6月3日の会見で「人殺しやないか、お前は」などと発言した記者に対し、斎藤知事が名誉毀損容疑で兵庫県警・生田署に刑事告訴した。17日の記者会見で別の記者が「人殺し」発言に関して追及し、知事が、

「不適切な表現がいくつか入っており、幹事社さんに見解を伺いたい」

と発言する出来事があった。

24日の会見では、幹事社から、記者の質問の前に、会見でのトラブルや不規則発言が発生したことを受け、「会見運営に関する考え方を整理した」として、次のように説明した。

「県政記者クラブは加盟社による任意団体であり、加盟社については、クラブ内の申し合わせや協議に基づく運営を行っています。加盟社以外の参加者については、その取材活動や発言を統制し、評価する権限を有しておりません。このため、加盟社以外の参加者と知事との質疑応答について、記者クラブとして、評価、仲裁または調整を行う立場にはありません」

そして、知事が幹事社や記者クラブに見解、評価または仲裁を求めることに、

「記者クラブは、個々の質疑応答に立ち入る立場にはなく、そうした求めには応じません。今後は、会見中に幹事社や記者クラブに見解等を求めることはお控えいただきますようお願いします」

とした。記者側にも会見の進行を妨げる行為があった際には、その場の退場や今後の会見参加を断る措置となる可能性にも言及した。

さらに、幹事社は知事の会見に対する姿勢を質した。

「この会見は、知事が記者からの質問に答える場です。県政課題や政策に関する幅広い質問に対し、質問の趣旨を的確にとらえ、県民への説明責任の観点から、率直かつ具体的にご回答いただきますようお願いいたします」