新規開店のヨドバシ池袋、玩具売り場に「大人」殺到　ポケカの次はベイブレード...転売目的？争奪戦が動画拡散

家電量販チェーン大手「ヨドバシカメラ」が東京・池袋に新しくオープンさせたマルチメディア池袋店で、玩具売り場に客らが押し寄せ、商品の争奪戦をする様子を撮った動画がX上で投稿されて話題になっている。

大人がほとんどで外国語が飛び交っていることなどから、転売目的での来店とみられている。中国などで人気が出ているベーゴマ玩具「ベイブレードX」を目当てにしており、同店では、買い占めを防ごうと販売制限を行った模様だ。

香港などで4月ごろからベイブレードがブームに

「後ろから押さないで下さい！」。ベイブレード売り場で、ヨドバシの店員が声を張り上げる。

男女の客らが商品を展示した棚を目がけ、押し合いになっている。店員は、「同じものは1点まで！ 合わせて3種類までです」と案内したが、外国語が飛び交う中で通じているのかは不明だ。いくつもの商品を抱えたり、カゴに詰め込んだりして、レジに向かう客らもいた。

こうした売り場の様子を伝える動画は、2026年6月30日にX上で投稿された。

ベイブレードは、日本の伝統玩具「ベーゴマ」を現代風にアレンジした商品だ。玩具大手のタカラトミーが1999年に発売し、23年から第4世代のベイブレードXが出ている。ベイブレードのコマをぶつけ合うなどして、どちらが長く回り続けるかなどを競い合う。報道によると、香港などでは、ベイブレードが4月ごろからブームになっている。

ヨドバシ池袋店は、西武池袋本店内で30日にオープンしたばかりだ。ネット上の情報によると、関東最大級の店舗として、ベイブレード商品の品ぞろえがよかったという。

ところが、午前9時30分の開店と同時に売り場へ客が押し寄せ、商品の争奪戦となってしまった。外国語が飛び交い、ダッシュしたり、割り込んだりするなどの危険な行為もあったとの情報もあった。こうした状況を考えたのか、売り場の店員らが商品を展示した棚を撤去していたともいう。