ヒカキン、超高級新居は「迷路みたいなんすよ」8年ぶり引っ越し　シューズインクローゼット、廊下も高級品だらけ

チャンネル登録者数1980万人の人気YouTuber・ヒカキンさんが、2026年6月28日に公式YouTubeチャンネルにアップした「【2部屋紹介】ヒカキン新居ルームツアー2026【8年ぶりの引っ越し】」で、引っ越ししたことを報告。豪華な新居の全貌が明かされた。

「家族のため」に引っ越しを決意

8年ぶりに引っ越しをしたというヒカキンさんは、引っ越し費用について「過去最高額」と発表。具体的な金額は明かされなかったが、ヒカキンさんは「なんとなくさっき例えないかなと思って調べたら、（高級車の）『ランボルギーニ・レヴエルト』っていう車が買えるぐらい...かかりましたね」と語った。

ちなみに引っ越しの理由は、「家族のため」と報告。以前住んでいたマンションは超高層階で、子どもがベランダや窓に近づいた際に危険を感じていたそうだ。そこで今回、低層階かつ子どもと遊べるテラス付きの部屋に引っ越したと語った。

借りた部屋は2つあるそうで、まずは仕事部屋を紹介。玄関のすぐ横にはシューズインクローゼットがあり、80万円のナイキの高級スニーカー、ディオールとナイキがコラボしたエアジョーダンなど、72足がズラリと並んだ。

廊下にはルイ・ヴィトンとシュプリームがコラボしたトランク、ディオールとカウズがコラボしたぬいぐるみなど、リビングに入る前から高級品だらけとなっている。

広々とした抜け感のあるLDKは、モニターが5台もあり、配信や編集など、それぞれ用途があるのだという。PCの排熱で暑くなることも避けられる広さだそうだ。さらに、Philips Hueのライトを購入し、色を自由自在に操れるのだという。

そして、もう一部屋の家族の居住スペースも公開。白を基調とした明るい部屋で、「迷路みたいなんすよ！こっちの部屋」と話す通り、かなり広く、テラスも100平米ほどあるという。公園で「ヒカキンや！」と騒がれる心配なく、子どもと遊べることがこの物件の決め手だったと話した。

キッチンはビルトインタイプの電子レンジを備え、火を使わないIH式のコンロで子どもにも配慮。さらに、テラスの先にある10畳ほどの離れにはキッチンとトイレも完備しており、「子どもと鬼ごっことかかくれんぼとかできるよな」と話した。