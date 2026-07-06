WBCフェザー級王者、井上尚弥戦「アピール」のはずが凡戦に...退屈な試合で「説得力ない勝利」米メディア酷評

米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）が2026年7月5日、WBC世界フェザー級王者ブルース・キャリントン（米国、29）について、「井上尚弥戦に懐疑的な人々を納得させることができなかった」と評した。

「結果として起こったのは退屈な試合」

キャリントンは4日、米オハイオ州クリーブランドでWBC同級9位レネ・パラシオス（メキシコ、25）と対戦し、3－0の判定勝利を飾った。

試合は終始、王者キャリントンが優位に進めた。採点は、118－100、116－112、117－111で、キャリントンの快勝だったが、米メディアによると、盛り上がりを欠く内容に、終盤ブーイングが起こったという。

プロデビューからの連勝を「18」（10KO）に伸ばし、2度目の王座防衛に成功したキャリントン。以前からスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）との対戦を熱望しており、井上が階級をフェザー級に上げた場合、対戦候補のひとりとなる。

1つ上の階級で井上を待ち構えるキャリントンだが、米ボクシング専門メディアは、今回の防衛戦の内容を厳しく評論した。

「ボクシングシーン」（ウェブ版）は、「12ラウンドの中でほぼ波乱なく、キャリントンが3－0の判定勝ちを収めた」とし、「結果として起こったのは退屈な試合で、どちらの選手もファンを満足させることはなく、キャリントンが自身の戦績を楽々と更新した」と酷評した。

「ボクシングニュース24」は、「ブルース・キャリントンは圧勝したが、存在感を示すことはできなかった」とのタイトルで記事を展開した。