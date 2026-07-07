GSの「静電気除去シート」触ってる？　給油機メーカーが「毎回実施」呼びかけるワケ

2026年7月上旬、ガソリンスタンドの給油機に設置されている「静電気除去シート」について、給油前に触れているかどうかを問いかけるSNS投稿が大きな注目を集めた。このポストには、「絶対に触ります」「一応触る派です」などの声が寄せられている。

給油機メーカーのタツノ（東京都港区）広報グループは6日、J-CASTニュースの取材に対し、静電気除去シートに触れることは「セルフサービスステーションで安全に給油するための大切な手順」だと説明し、毎回実施するよう呼びかけている。

静電気を帯びた状態で給油ノズルや給油口に触れると......

注目を集めたのは、2日のX投稿だ。静電気除去シートを触れてから給油している人を見たことがないとしたうえで、給油前に触れているかどうかを問いかけていた。この投稿は6日時点で4000万以上「表示」されるなど、SNS上で大きな注目を集めている。

この投稿を巡り、静電気除去シートに関する別の投稿も話題になった。「自分は一応タッチしてます」「必ずしてます」「念の為に触ります」などと答える声が相次いだ一方、触る理由が分からないという素朴な疑問も一部でみられた。

静電気除去シートに触れる理由は何か。タツノの広報グループは取材に対し、「静電気除去シートは、給油客の身体に帯電した静電気を放電し、給油時の静電気火花の発生を防止することを目的としています」と説明する。

広報によれば、利用客が静電気除去シートに触れることで静電気が地面に逃げる仕組みになっている。静電気を帯びた状態で給油ノズルや給油口に触れると、静電気が火花として放電し、ガソリンの可燃性蒸気に引火する危険性があるという。

「ガソリンは揮発性が非常に高く、常温でも容易に蒸発して可燃性の蒸気を発生させます。この蒸気が空気と混ざると、静電気によるごく小さな火花でも着火する可能性があります」