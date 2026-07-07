【大リーグ】頼れるのはイ・ジョンフだけ！キム・ヘソンはマイナー、キム・ハソンは負傷者リスト...韓国メディア嘆き

韓国メディア「MHN」（ウェブ版）は2026年7月6日、韓国出身大リーガーの特集記事を組み、「頼れるのはイ・ジョンフだけ」と指摘した。

韓国出身大リーガーで唯一のレギュラーがイ・ジョンフ

アトランタ・ブレーブスは5日（日本時間）に、キム・ハソン内野手（30）を負傷者リストに入れたことを発表した。

キムは昨オフ、ブレーブスからフリーエージェント（FA）となり、1年2000万ドル（約31億円）でブレーブスと再契約を結んだが、オフ期間の1月に右手中指の腱を断裂した。手術、リハビリで大きく出遅れ、開幕に間に合わず5月13日にようやく大リーグに復帰した。

主力として期待がかかる中、復帰後は27試合に出場し、打率.068、3打点、本塁打ゼロ。出塁率と長打率を合わせたOPSは.239と、極端に低い数字だった。米メディアによると、1月に負傷した右手中指の炎症のため、負傷者リストに入ったという。

大リーグ2年目で、現在ドジャース傘下の3Aでプレーしているキム・ヘソン内野手（27）は、大リーグ再昇格に向けてアピールを続けている。

また、昨オフ韓国プロ野球（KBO）リーグからポスティングシステムを利用してサンディエゴ・パドレスに移籍したソン・ソンムン内野手（29）は今季、主に守備固めとして起用されている。36試合に出場し、打率.239、1本塁打、9打点を記録している。

韓国出身大リーガーの中で、唯一、レギュラーとして出場しているのが、サンフランシスコ・ジャイアンツでプレーする「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）だ。

今季は打撃が好調で、81試合に出場して打率.315、5本塁打、33打点を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.794。6日時点で、打率がナ・リーグ3位につけている。