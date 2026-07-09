俳優・佐藤二朗さん「最後の投稿」一転...「不様ですが、ご批判覚悟で」フジテレビ系出演作をPR

フジテレビとの決別を宣言し、「最後の投稿」を報告していた俳優の佐藤二朗さんが2026年7月8日午後、自身が出演した映画「踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！」をXでPRした。

「僕は心から、もうフジとは関わりたくないです」

佐藤さんをめぐっては、7月1日に週刊文春がドラマ「夫婦別姓刑事」で夫婦役を演じた橋本愛さんに「ハラスメント行為」をしたとする疑惑を報じた。佐藤さんの所属事務所は2日、「記事で示されているようなハラスメントに該当する事実は確認されておらず、そのような評価は適切ではないと考えております」などと反論。佐藤さん自身もXで反論した。

フジテレビは2日、文春報道に「大変遺憾」としつつ、「当社から男性俳優の言動について、厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実」とするコメントを発表。7日には、トラブルの経緯を長文で発表し、佐藤さんと橋本さんの両者に謝罪していた。

一方で佐藤さんは同日、Xを更新し「フジテレビは、なぜ、そこまで片方だけに寄り添うんでしょうか。残念です」とつづり、映画「踊る大捜査線」のスタッフに向け、「僕のところは全てカットしてほしい」と要望。

フジテレビ関係者からも激励の声が届いていたとしつつ、「僕は心から、もうフジとは関わりたくないです」としていた。

一夜明けた8日朝の投稿では、「撮り終えたシーンを『カットして』は（編注：映画監督の）本広さんは勿論、多くに迷惑をかけます」とし、「その部分は心より謝罪し、取り消します」と投稿を一部訂正。「投稿、これを最後にします」とした。

しかし、その約17分後に「固定ポスト」の解除を試みるも、見つからなくなったと混乱した様子で投稿していた。