「韓国のイチロー」好調イ・ジョンフ、トレード説浮上...米メディアが挙げた「チーム構成に合致する」球団

米スポーツメディア「Sports Illustrated」（ウェブ版）は2026年7月9日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）のトレードの可能性に言及した。

「パドレスには補強が必要なポジションが複数ある」

大リーグ3年目のイは今季、打撃が好調で、83試合に出場して打率.311、5本塁打、33打点を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.785で、打率は8日の時点でナ・リーグ4位につけている。

個人成績は好調だが、チームは開幕から低迷している。ナ・リーグ西地区は、ドジャースが圧倒的な強さで首位を独走。ジャイアンツは借金が「15」まで膨れ上がり、ドジャースとは、21ゲーム差まで広がっている。

このような状況の中、「Sports Illustrated」はイのトレードの可能性を指摘し、移籍先の候補として、同じくナ・リーグ西地区のサンディエゴ・パドレスを挙げた。

パドレスは8日時点で、勝率.495でアリゾナ・ダイヤモンドバックスと地区2位を併走している。首位ドジャースに14ゲーム離されており、地区優勝に向け厳しい状況にある。

パドレスのチーム事情を踏まえ、「Sports Illustrated」は「トレード期限が迫る中、パドレスのフロント陣は多くの課題に直面している」とし、次のような見解を示した。

「パドレスのシーズンが崩れ始めていることを踏まえ、どこまで積極的に動くべきかを判断しなければならない。チームには補強が必要なポジションが複数ある。今夏、パドレスとの関連が噂されている選手のひとりが、ジャイアンツのイ・ジュンフだ。ジャイアンツのシーズンが崩壊しつつある中、イはトレード市場に出される可能性があり、パドレスが目指すチーム構成に合致するかもしれない」