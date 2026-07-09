「のどの不調」から復活のちゃんみな、近影公開...ライブ控え　「しっかり食べて」「体調大丈夫？」気遣いの声

ラッパーのちゃんみなさんが、2026年7月6日にインスタグラムを更新。近影を公開した。

「ready to go」

7月11・12日に、東京ドームでのライブを控えているちゃんみなさん。7月6日のインスタグラムでは「ready to go」とつづり、バックステージらしき場所で撮影された自身の写真を公開した。

ちゃんみなさんはサングラスをかけ、腕や背中を大胆に露出した衣装姿で、腰に手を置いて立っている。

コメント欄には「順調に回復してるのかな？」「体調大丈夫？ 無理だけはしないでね、大好きーーー」「しっかり食べて欲しい」「体調心配してました 応援してます」「痩せすぎ」などと書き込まれている。

ちゃんみなさんは6月8日、公式サイトで、「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されたことを公表。6月13日に出演予定だった、音楽賞の授賞式「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」への出演を見合わせていた。

6月19日、Xで「ここ数日で回復し始めて」いると明かし、「ドームには最高のものが届けられるよう日々努力致します」と意気込んでいた。