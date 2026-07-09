カルビー「白黒パッケージ」一部終了発表に「ちょっと残念」の声も　イラスト描き流行などSNSで注目、広報も多くの関心「認識」

SNSを中心に大きな注目を集めたカルビー「かっぱえびせん」や「ポテトチップス」の一部商品の白黒2色印刷パッケージが順次、「表面のフルカラー印刷」になる。カルビーが2026年7月9日に発表した。

白黒パッケージは、余白にイラストを描き込むといった楽しみ方などが流行したが、こうしたSNSを中心とした注目は商品の販売動向に影響を与えたのだろうか。広報に聞いた。

「もうすぐ終わるのちょっと残念...」惜しむ声も

カルビーは5月下旬頃から、「中東情勢の影響による印刷原材料の調達不安定化への対応」として、「ポテトチップス」「かっぱえびせん」「堅あげポテト」「フルグラ」の計14品のパッケージを2色印刷で展開していた。

7月9日には、「カラーパッケージは商品に関する必要な情報を適切にお伝えし、お客様に安心して商品をお選びいただくうえで重要な役割を担うと考えております」として、「商品の安定供給を最優先に、調達状況を見極めながら、節約を継続してカラー印刷を再開」すると発表。

白黒パッケージを展開していた商品のうち、「ポテトチップス」「かっぱえびせん」「フルグラ」の計8品で、「パッケージ表面のフルカラー印刷を再開」するとした。なお、「フルグラ」は「全面（表面・裏面）」でのフルカラー印刷を再開するという。

「フルグラ」は7月27日週以降、「かっぱえびせん」は8月3日週以降、「ポテトチップス」は8月10日週以降順次、店頭に展開される。

「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」等の白黒パッケージは、SNSを中心に大きな注目を集めた。フリマサイトには白黒パッケージの商品が多数出品されているほか、余白にイラストを描き込むといった楽しみ方も流行していた。

Xでは「表面のフルカラー印刷の再開」の発表に、「もうすぐ終わるのちょっと残念...」「白黒のままでもいいよー」など惜しむ声も寄せられている。