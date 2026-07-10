佐々木朗希はなぜ本塁打に苦しむのか、「意識を変えないとダメ」...元NPB最多勝投手が指摘する課題とは

プロ野球ダイエーで最多勝のタイトルを獲得した野球解説者の武田一浩氏（61）が、2026年7月8日にユーチューブを更新し、大リーグのロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）について、「意識を変えないとダメ」との見解を示した。

「今季、ホームランが1試合1本以上ある」

佐々木は9日に本拠地ドジャー・スタジアムで行われたコロラド・ロッキーズ戦に先発し、6回を投げ4安打3失点だった。

チームは初回に3点を入れ佐々木を援護。ところが、佐々木は2回に2本の本塁打を浴び、3回に1点を失い同点に追いつかれた。3－3の同点で迎えた8回、ムーキー・ベッツ内野手（33）のタイムリーで逆転に成功し、ドジャースが4－3で逃げ切った。

佐々木に勝ち負けは付かず、成績は3勝5敗のままで防御率は5.33となっている。

大リーグ1年目の昨季から佐々木の投球を見ている武田氏は「今季、ホームランが1試合1本以上ある」と指摘し、こう続けた。

「前半リードして、ホームランを打たれて1点差とか同点、逆転とかになっている。ホームランは注意しないといけないが、あれほど球が速いし、シュート回転すると飛ぶ。特にメジャーの選手はホームランになる。日本だったらホームランにならない。それがホームランになるから苦しんでいる。球はそれほど悪くない」

今季は本塁打を浴びる試合が多く、ここまで16試合で19本塁打を許している。武田氏は、佐々木の課題について、次のように言及した。