「男系男子に固執する政府の姿勢こそ問題」共産・塩川氏　皇族復帰の旧宮家は「室町時代までさかのぼる遠い血筋」

皇族数の確保策に向けた皇室典範改正案が2026年7月10日、衆院本会議で採決され、与野党の賛成多数で可決された。参院での審議を経て、7月17日会期末の今国会で成立する見通し。

改正案では（1）女性皇族が結婚後も皇族の身分を維持する、（2）戦後に皇籍を離脱した旧11宮家の男系男子を養子として皇族にする、ことが可能になる。

宮内庁「今上陛下とは36親等から38親等の隔たり」

衆院本会議に先立って採決された議院運営委員会では、共産党の塩川鉄也衆院議員が（2）の仕組みについて、

「室町時代までさかのぼる遠い血筋の人を皇族にすることに、国民の理解と支持は得られない」

と批判した。宮内庁は、旧宮家の男系男子は現在の天皇陛下とは「36親等から38親等」の隔たりがあると説明。塩川氏は「男系男子に固執する姿勢こそ問題だ」と訴えた。

委員会でのやり取りは次の通り。

塩川鉄也衆院議員： 皇室典範第11条第1項に基づき、自らの意思で皇族の身分を離れた、そういった方々は、その子孫も皇族には戻らないというのが現行法の体系だったわけであります。その点を改めるというのが今回の（法改正の）中身。その現行法の規定を変えてまで、旧11宮家を皇族に戻すというのが今回の法案ですが、この旧11宮家の方々と、今の天皇との共通の祖先は、約600年前の室町時代までさかのぼる遠い血筋の方々であるとされておりますが、一体何親等の隔たりがあるのか、この点についてお答えください。

宮内庁・緒方禎己次長： いわゆる旧11宮家は、北朝第3代崇光天皇の皇子、栄仁（よしひと）親王から始まる伏見宮の系統でありますが、今から598年前の正長元年、西暦1428年に、伏見宮の彦仁王、のちの後花園天皇でありますが、皇位を継承したときに系譜が枝分かれしたものと承知しております。 昭和22（1947）年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは36親等から38親等の隔たりがあるものと承知いたしております。