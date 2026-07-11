「ちゃんと前を見てたの？」駐車場で思わぬ接触事故　女性ドライバーが感じた理不尽「軽く見られている」

スーパーや商業施設の駐車場が混雑していると、車や歩行者がさまざまな方向から行き交うため、思わぬ接触事故が起こることもある。

2025年7月に金融庁が公表した「2025年 保険モニタリングレポート」では、相手との事故状況の認識が食い違うことで過失割合の交渉が難航し、契約者の心理負担が大きくなることが指摘されている。また、ドライブレコーダーの映像を活用することで、客観的な事実に基づいた交渉が進みやすくなるとしている。

山口唯さん（仮名・40代）は、駐車場での接触事故をきっかけに、相手の態度や保険会社同士の交渉に理不尽さを感じたという。

「そっちが当たってきたんじゃないの？」相手のひと言にショック

数年前の大晦日のことだ。年越しのための買い物を終え、スーパーの駐車場から車を出そうとした。駐車スペースを出て数メートル先にある十字路で左右を確認し、徐行しながら進んでいた。

その時だった。わき道から白い車が突然現れ、山口さんの車の右前部分に接触したのだ。

「なにが起きたのか分からなくて、とにかく驚きました」

急いで車を降りて車体を確認した後、相手の男性に「お怪我はありませんか？」と声をかけた。相手は50～60代くらいの男性。山口さんが女性だと分かると、態度が変わったように感じたという。

「ちゃんと前を見てたの？」「そっちが当たってきたんじゃないの？」

まるで、自分には非がないと言わんばかりの口調だった。

山口さんは、「駐車場だし、お互いに注意しなければならない場所なのに」と思いながらも、「確認不足ですみません」と謝罪した。その場で連絡先を交換し、保険会社を通して話し合うことになったそうだ。