木村拓哉、沖縄ショップでソーキそば完食　食器を自ら返却口へ...対応に称賛「凄い気遣い」「さすがキムタク」

俳優の木村拓哉さん（53）が、2026年7月4日にYouTubeを更新。沖縄のアンテナショップを訪れる動画を公開した。

「汚れないように2つの器を重ねず片付けてる」

銀座にある沖縄のアンテナショップを訪れた木村さん。店員に勧められ、ソーキそばにもずくの天ぷらを乗せて食べることに。

初めてだというもずくの天ぷらに豪快にかぶりつき、ソーキそばをどんどん食べ進めて「うまいよ」と一言。島とうがらしを泡盛に漬けた調味料「コーレーグース」をちょい足ししてみたり、おぼろ状の豆腐「ゆし豆腐」も勧められ「甘っ」「何これ」と驚いたりと、沖縄グルメを堪能しているようだった。

完食した後、ソーキそばの丼が乗ったトレーと、ゆし豆腐が入っていたおわんを手にした木村さん。店員が受け取ろうとすると、「いや、返却口」と、自分で片付けに立った。キッチンの店員に「ごちそうさまでした」と声をかけ、まずトレーと丼を返し、その後におわんを渡していた。

コメント欄には「食べ終わったあとの食器を片付けるところ、なんかめちゃくちゃ良いな...」「いつも美味しそうに召し上がるキャプテン、自ら返却口に持って行くところ流石です！！！」「ソーキそば食べ終わった後、汚れないように2つの器を重ねず片付けてるの凄い気遣い...！」「残さずに食べるところさすがキムタク」などと書き込まれている。