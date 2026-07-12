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「自信作です」ヒカキン、みそきん新作「カレーみそきん」発表　青春コスプレPVにも注目...「セーラー服似合ってる」

2026.07.12 15:37

   人気YouTuberのヒカキンさんが2026年7月12日、「新しいカップ麺」を発表した。

  • ヒカキンさん（25年9月18日撮影）
    ヒカキンさん（25年9月18日撮影）
  • 「HikakinTV」より
    「HikakinTV」より
  • 「HikakinTV」より
    「HikakinTV」より
  • ヒカキンさん（25年9月18日撮影）
  • 「HikakinTV」より
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累計6000万食を突破した「みそきん」シリーズ

   ヒカキンさんが23年5月にセブンイレブンで販売を開始したカップ麺「みそきん」は、発売のたびに即完売するほどの人気を集めた。25年8月には、東京駅の東京ラーメンストリートで期間限定のリアル店舗をオープンしていた。

   7月12日公開の動画「ヒカキンの新しいカップ麺を発表します」では、「新しいカップ麺」として「カレーみそきん」が発売されることを明かした。

   新たな「カレー味」の開発は、店舗での味変用に置いてある調味料のうち、カレー粉が「圧倒的人気ナンバーワン」だったことから、「この味をもっとたくさんの人に楽しんでもらいたい」との思いからスタートしたという。

   発売予定日は7月26日で、関連商品を2個買うと、全4種のオリジナルシールを1枚プレゼントするキャンペーンも行うとした。

   発売から3年で「みそきん」シリーズの累計6000万食を突破したとも発表。ヒカキンさんは「ずっと『みそきん1億食突破』を目指してやってきて、ようやく目標の半分を超えることができました」と話す。

   みそきんは「元気の出る一杯」をモットーに展開してきたとし、「今回作ったこのカレーみそきんも、めちゃくちゃ元気の出る一杯に仕上がってますのでお楽しみに」と呼びかけた。

「食べ比べてみて、どっちが好きか教えてください」
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ヒカキン
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