「自信作です」ヒカキン、みそきん新作「カレーみそきん」発表　青春コスプレPVにも注目...「セーラー服似合ってる」

人気YouTuberのヒカキンさんが2026年7月12日、「新しいカップ麺」を発表した。

累計6000万食を突破した「みそきん」シリーズ

ヒカキンさんが23年5月にセブンイレブンで販売を開始したカップ麺「みそきん」は、発売のたびに即完売するほどの人気を集めた。25年8月には、東京駅の東京ラーメンストリートで期間限定のリアル店舗をオープンしていた。

7月12日公開の動画「ヒカキンの新しいカップ麺を発表します」では、「新しいカップ麺」として「カレーみそきん」が発売されることを明かした。

新たな「カレー味」の開発は、店舗での味変用に置いてある調味料のうち、カレー粉が「圧倒的人気ナンバーワン」だったことから、「この味をもっとたくさんの人に楽しんでもらいたい」との思いからスタートしたという。

発売予定日は7月26日で、関連商品を2個買うと、全4種のオリジナルシールを1枚プレゼントするキャンペーンも行うとした。

発売から3年で「みそきん」シリーズの累計6000万食を突破したとも発表。ヒカキンさんは「ずっと『みそきん1億食突破』を目指してやってきて、ようやく目標の半分を超えることができました」と話す。

みそきんは「元気の出る一杯」をモットーに展開してきたとし、「今回作ったこのカレーみそきんも、めちゃくちゃ元気の出る一杯に仕上がってますのでお楽しみに」と呼びかけた。