元NHK中川安奈アナ、開放的キャミ×デニムのコーデで色気にドキっ　「アメリカならいいでしょということで」

NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年7月9日、自身のインスタグラムを更新。アメリカでのオフショットを披露した。

「日本では勇気が出ず」

サッカーW杯の日本対ブラジル戦を現地観戦していた中川さん。この日のインスタグラムでは、「ZARAで見つけた可愛いキャミソール」といい、ドリンクの置かれたテーブルの前に座るショットを含む7枚の写真を投稿した。

キャミソールについて「日本では勇気が出ずなかなか1枚では出かけられないけど、アメリカならいいでしょ ということで」といい、「街なかでは、ノースリーブにショーパンにビーサン など それぞれに似合う素敵な格好で歩く女性たちがたくさんいて ファッションを眺めてるだけでも楽しかった」と振り返った。

インスタグラムに投稿された写真では、グレーに小さな花柄のキャミソールとデニムパンツを着用。髪は自然におろして、カジュアルなコーデを披露していた。2枚目ではベージュのキャップをかぶり、街角でのショットを見せていた。

この投稿には、「エレガントなのに少女のような透明感」「綺麗なスタイルです」「キャミスタイル最高です」「スタイルが眩しすぎるし美しい」「かわいすぎです！」「無敵です」といったコメントが寄せられていた。