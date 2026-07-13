料理研究家・リュウジ氏、名古屋の飲食店めぐり「炎上」で謝罪　「私の物言いが非常に悪く、誤解させてしまいました」

料理研究家のリュウジさんが2026年7月11日にXを更新。名古屋の飲食店をめぐり自身のポストを謝罪した。

「名古屋でしか食べられないチェーン以外のお店を体験したく...」

発端となったのは、各地の飲食店についての話題。リュウジさんは10日にXでこの話題に触れ、「大阪の仕事は飯が安くて旨いから忙しくても無理矢理ねじこんででも受けてる」などと絶賛した。

これに「名古屋はどうですか？」と質問するポストがあり、リュウジさんは「あーーーごめんなさい名古屋はマジで美味しい店ないです東京よりないです」と回答。また、「マジで名古屋の美味しい店教えてほしい、名古屋の人に旨いもん聞くとチェーン店勧めてくるから食に興味ない人多そう」とつづった。

ポストの返信欄や引用欄には、名古屋のおいしい飲食店を勧める声のほか、不快感を訴える声も寄せられていた。

リュウジさんは11日にXを更新し、投稿した画像の中で「私の物言いが非常に悪く、誤解させてしまいました」と騒動に触れ、「僕は名古屋のチェーン店はどこも美味しく、レシピを再現させていただくほど美味しいお店揃いだと思ってます」と釈明した。

ポストの意図については「折角名古屋に来たのであれば名古屋でしか食べられないチェーン以外のお店を体験したく、このような物言いになってしまいました」と説明した。