アンジャッシュ・渡部健「お願いしてもなかなか...」「事務所から表明をするしか」　鬼越・良ちゃんとの騒動説明

お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建さんが2026年7月13日放送のラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」（ニッポン放送）に出演し、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃんとのYouTubeチャンネル出演をめぐる騒動について説明した。

騒動の経緯を説明「鬼越さん的にはどういうこっちゃねん」

渡部さんは番組で、MCの「ナイツ」塙宣之さんから騒動について振られると、「申し訳ないよだから、そのために出たみたいになっちゃった」と話した。もともとはトークライブの告知のための出演だったが、「おかげでチケットもう全部売れちゃったよ」と明かした。「ナイツ」土屋伸之さんは「莫大な宣伝効果」と笑った。

渡部さんは8月11日にトークライブ「渡部59秒」を開催予定で、7月11日に自身のXでチケット発売を告知していた。

渡部さんはその後、騒動について説明。渡部さんによると、トークライブのプロデューサーが鬼越トマホーク側に渡部さんのYouTube出演を打診し、調整ののち出演OKが出たという。一方、渡部さんは、「他事務所だし、面識ほぼないし、急にライブの告知でお邪魔するの申し訳ないから。いろいろ調整してくれたってのは全く知らなかったから、『ごめん、事務所の確認もいるしちょっと難しいかも』って言っちゃったの」という。

「そうしたらライブのプロデューサーが、『難しいかも』ってなっちゃったから、鬼越さん的にはどういうこっちゃねん、みたいな。調整したのに急に出ないってどういうことやねん、が、この騒動」と、説明した。

良ちゃんのX投稿について渡部さんは、「『実は誤解なんですよ』で取り下げてくれれば別に怒りもしないし良かったんだけど、なかなかうちの人力舎から『取り下げてください』ってことをお願いしても、なかなか取り下がらないんですよ。その間にあのXがもうとんでもないバズり方して。誹謗中傷じゃないけど、あれが事実のようになってたので、事務所から表明をするしかなかった、そういう流れです」と説明した。

塙さんが「すれ違いコントじゃん」と例えると、渡部さんは「そんなポップにまとめるんじゃないよ」とツッコミを入れていた。