ドジャース山本由伸、今年のコーデは「かなり攻めている」...2年連続レッドカーペットで「存在感抜群」

米大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する山本由伸投手（27）のファッションが、インターネット上で注目を集めている。

大リーグのオールスターゲームが2026年7月15日（日本時間）、米ペンシルベニア州フィラデルフィアで行われた。

「レッドカーペットが宇宙一似合う山本」

山本は、試合に先立って行われた恒例の「レッドカーペットショー」に登場し、黒のタキシード姿を披露した。

初の「レッドカーペットショー」となった25年は、白のジャケットに黒のパンツで登場したが、2度目の今回は黒でまとめ、腰付近には真珠とみられるチェーンが見られた。

スポーツ紙の報道によると、山本はこの日のファッションについて、シンプルでおしゃれなもの意識したという。

SNSでは「センスがいいですね」「レッドカーペットが宇宙一似合う山本」「実力もスタイルも一流」「レッドカーペットでも存在感抜群でした」「黒のタキシードにパールのチェーンを合わせるコーディネートはかなり攻めてる」「お洒落ぇぇぇぇぇ」「身につけている時計がやっぱりすごかった！」「笑顔とファンサがいっぱい過ぎた」「山本由伸は姿勢が良いのも相まって常に上品で綺麗なオーラを纏っている」との声が寄せられた。

山本は今季、先発ローテーションの柱として17試合に先発し、9勝6敗、防御率2.85を記録。直近は12日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で先発し、6回を投げて5安打6失点（自責6）だった。