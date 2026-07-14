カジサック19歳長男が伸ばし続けた髪をカット。イメチェンに　大反響「どちゃくそイケメン」「俳優いける」など反響

YouTuber「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんが2026年7月11日に公式YouTubeチャンネルを更新し、長男・冬詩さん（19）のイメチェンした姿を公開した。

カジサックも「めっちゃかっこええで」と絶賛

今年の春に高校を卒業し、大学に進学した冬詩さん。今回の動画は、高校時代に校則が厳しく、自由な髪型にできなかった反動から卒業以来伸ばし続けた髪をカットし、イメチェンに挑戦するという内容となった。ちなみに冬詩さんのヘアスタイルは、父親の梶原さんいわく「モサモサ」というボリューム感のある髪型だった。

そこで、梶原さん行きつけの東京・恵比寿の美容室へ。冬詩さんが希望したのは、サイドを2ブロックにし、襟足も刈り上げた爽やかなヘアスタイルだった。

その後、もともとのくせ毛を活かしつつバッサリとカットし、ヘアアイロンで髪をカールさせ、ワックスでスタイリングをして完成。注文通りに清潔感のあるすっきりとしたヘアスタイルに仕上がり、冬詩さんは「気に入ってます」とニッコリ。梶原さんも「めっちゃかっこええで」と褒め、「めっちゃ顔ちっちゃくなったな」と目を丸くしていた。

ヘアカットした冬詩さんの姿に、コメント欄には「まーーーーーじで男前」「想像以上にかっこよ。俳優いける」「どちゃくそイケメンやないかいいいいいい」「リクルートスーツのモデルできる」などの声が寄せられている。