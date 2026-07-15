ファミマ、新規店舗「ファサード看板」から店名消えた？...指摘がX注目、「残念」の声も　本部の回答は

「確信したわ、ファミリーマートはファサード看板に店名を書かなくなった」

2026年7月、このような指摘がXで注目を集めた。ファサード看板とは、店舗の入り口上部に設置される看板のことだ。ファミリーマートでは通常、ここに店名が記載されていたが、新規店舗では記載されなくなったという指摘だ。本当なのか、ファミリーマートに取材した。

最近オープンの複数店舗の写真を調べ「どこも店名が省略されていた」

注目を集めたのは、Xユーザーのみかんさんの7月7日の投稿だ。続く投稿では、店名が記載されたファミリーマートの看板の写真4枚とともに、「これを集めるのをだいぶ楽しみにしてただけに、結構ショック...」とも明かした。

この投稿は注目を集め、「こういうの救急通報するときとか、番地がいえなくても店名でサッと言えるから便利なのになぁ」「無くなったら残念」といった声が寄せられた。また、ファミリーマートの看板の店名が、ランダムに選ばれたGoogle ストリートビューの画像の場所を当てるゲーム「GeoGuessr（ジオゲッサー）」の手がかりになっていたとして、残念がる声も上がった。

みかんさんによると、7月8日オープンのファミリーマート外神田四丁目蔵前橋通り店（東京都千代田区）を訪れた際、「その前に訪れた東京タワー通り店（7/2オープン、東京都港区）に店名の記載がなかったことを思い出し」たという。外神田四丁目蔵前橋通り店の看板にも店名の記載はなかった。

これをきっかけに、「昨今の世界情勢からコストカットがなされたのかと考え、最近オープンした店舗の写真をネットで調べたところ、どこも店名が省略されていたため、確信を持ちました」とした。