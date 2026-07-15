「めっちゃ大野くんじゃん」　大野智の個人サロン「さと島」、会費設定にまさかのこだわり？「粋です」の声

26年半の活動を終了した「嵐」の大野智さん（45）の個人サロン「さと島」が、2026年7月15日にオープンした。SNSでは、入会し「島民」になったファンたちの喜びの声が寄せられるとともに、会費が大野さんにゆかりのある数字になっているのではないかとして注目を集めている。

「僕の日常だったり趣味とかを発信していこうかな」

「さと島」では、「島民」と呼ばれる会員になると、大野さんの最新情報やチケット先行受付、オフショットムービーやブログなどの限定コンテンツが楽しめる。月額980円、年額1万1260円の「島民プラン」と、月額3104円、年額3万1040円の「プレミアム島民プラン」が用意されている。

大野さんは7月3日、「さと島」のSNSで動画を公開し、「僕の日常だったり趣味とかを発信していこうかな」「僕の日記を紹介していく感じ」などと説明していた。

そして15日正午、「大野智の個人サロン『さと島』がオープンしました」と発表。半袖のTシャツにショートパンツ、キャップにサンダルというラフな装いで、海をバックに思いきりジャンプする大野さんと、「Welcome to SATO-JIMA！」の文字、「さと島」のロゴが添えられた画像も公開された。

Xやインスタグラムでは、「待ってたよ～ 無事島民になりましたぁ」「一体何が始まるのかワクワクドキドキ凄く楽しみにしています！！」「ついに島民になれた！！」「これから楽しみがまた増えた」など、入会を喜ぶ声が相次いでいる。

また、会費の金額にも注目が。「プレミアム島民プラン」の月額3104円、年額3万1040円は、大野さんの名前の「さとし」の語呂合わせ、「島民プラン」の年額1万1260円は、大野さんの誕生日（11月26日）にちなんでいる金額ではないかとする声が上がっている。

Xでは、「金額が粋です」「めっちゃ大野くんじゃん」「遊び心あって可愛い」といった声が寄せられている。