双葉社、「炊き出し」現場描いたルポで回収・配信停止　取材時の対応や「人権に関する問題」浮上

ルポライター・エッセイストの國友公司さんが2026年7月16日、自身のXを更新し、自らの著書『ルポ 路上メシ』（双葉社）に関する「お詫びと回収、電子配信の停止について」を発表した。

「取材対象者の心を傷つけたり立場を危うくする記述がある」

國友さんは18年に、大阪西成区のあいりん地区にあるドヤ街で生活した日々を記録した『ルポ西成 七十八日間ドヤ街生活』でデビュー。その後も『ルポ歌舞伎町』『ルポ路上生活』など、複数のルポ作品を発表している。

國友さんと版元の双葉社は16日、Xと公式サイトを通じ、25年11月22日に発行された『ルポ 路上メシ』について、「本書によって心を傷つけてしまった当事者、関係者の皆様、ならびに関係各所の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で詳細を発表した。

同書に登場する野宿者・生活困窮者について「匿名および一部特徴を踏まえた仮の名前」で表現していたが、「事前に取材者の立場を明かさず、また事前・事後に取材の同意なく話を聞き、個人が特定されうる記述や発言を掲載」したという。

これにより、「取材対象者の心を傷つけたり立場を危うくする記述がある」「取材対象者の居場所・寝場所等に関する記述および画像により身体への危険をはらむ」といった「人権に関する問題」、さらに「炊き出しにおけるコミュニティの安全性や信頼関係を毀損するおそれ」など、多くの問題があったと明らかにした。

「表現においても、差別的もしくは差別を助長する危険性が非常に高い表現が複数箇所確認」されたという。