太田光代氏、政治家に怒り...「政治の金、政治家の手当は国民の血税」「今の国民の現実を見ろ！」

漫才コンビ・爆笑問題の所属事務所社長で太田光さんの妻の太田光代さんが2026年7月16日にXを更新。政治家を批判し、税金について持論を展開した。

「エリート官僚や政治家は、この現実を見ろ！」

光代さんはXで「もう国は、政治家は国民から税金を徴収するべきではない」とポスト。理由について、「あなた達が大きなお金だと思って動かしている政治の金、政治家の手当は国民の血税。乗り物だってタダじゃない」と説明した。

また、「今まで国民に還元されている微塵の金があったから、おとなしくしていた人々もいたかも知れないが。今の国民の現実を見ろ！」と政治家への怒りをあらわにした。

光代さんは「せめて国の為に働こうとしたエリート官僚や政治家は、この現実を見ろ！」と国民に目を向けるべきだとし、「テレビのオンタイムで世界のニュースを、せめて流せと思う！海外に行けている現代、皆、馬鹿ばかりのメディアではない！」とつづった。

次のポストで光代さんは、「拡散希望」「黙っていた。今まで。この言葉を消したら突き止める。必ず」と決意を明らかにした。