元中日・石川翔、脊髄梗塞公表から2か月「歩行器でもう歩いてます！」　前向きな姿に反響「凄い」「応援しています」

元中日ドラゴンズの石川翔投手（26）が、2026年7月12日にインスタグラムを更新。リハビリ中の姿を公開した。

「リハビリしてて可能性しか感じない」

石川投手は17年に中日に入団し、25年のシーズン終了後に戦力外通告を受けた。26年5月19日付で、プロ野球ファーム・リーグ「ハヤテベンチャーズ静岡」に入団したが、翌20日にインスタグラムを更新し、脊髄梗塞と診断されたことを公表した。

6月14日には、インスタグラムで、「ここ最近リハビリしてて可能性しか感じない」と前向きにつづり、リハビリ中の写真や動画を公開。「必ず戻します また経過を投稿します」としていた。

6月29日には、前日に誕生日を迎えた妻への思いを明かし、病床での笑顔の2ショットを添えて祝った。

そして7月12日、「歩行器でもう歩いてます！ 日々の成果です！」と、歩行器につかまって歩く後ろ姿の写真を公開した。「あとは持久力、、」と涙を流す絵文字付きでこぼしながら、「毎日に感謝！」と明るく締めた。

コメント欄には「わぁー！ 感動！ 日々の努力の成果ですね！ やったりましょう！」「凄い！ さすがすぎる！ 暑くなってきたので熱中症には気を付けてリハビリ頑張ってください」「奇跡の回復力 応援しています」「あなたには勇気をもらっています。がんばれがんばれ石川！！」などと書き込まれている。