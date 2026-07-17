ニトリ人気CM出演の清水伸が契約終了→惜しむ声相次ぐ　起用10年で迎えた「表現方法変更」の意図は

2026年7月上旬、家具量販店「ニトリ」の人気CMに長年出演してきた俳優・清水伸さん（54）が契約終了になったことをSNSで報告し、「残念です...」「寂しい」などと惜しむ声が寄せられた。また、清水さんが再び起用されることを望む声も相次いだ。

契約終了の経緯や後任起用の有無、再起用する可能性は......？こういった疑問について、ニトリホールディングス広報部がJ-CASTニュースの取材に応じた。

「商品の進化をより直接的に伝える表現へシフト」

清水さんは7月9日にXを更新し、26年春をもって「契約満了」になったと報告。次のように感謝を示した。

「長きにわたり起用していただき、多くの皆さまに『ニトリの人』『おっちょこちょいなサラリーマン』として顔を覚えていただけたこと、そして温かい応援をいただけたことに、心より感謝しております。最近も『清水さんはもう出ないんですか？』というお声をいただくことがあり、本当にありがたく思っています」

この投稿は17日18時時点で57万件以上の「いいね」が寄せられ、約2000万回表示されるなど大きな話題に。SNS上では、「ええ...ショック...」「また見たい！」「NクールNウォームの！」「とても残念です」「やめないでほしいです」などの声が相次いだ。

ニトリHD広報部によれば、清水さんは15年冬の「Nウォーム」から出演し、以降10年間にわたり「Nクール」に10回、「Nウォーム」に11回出演してきたという。

契約終了の理由については、次のように説明した。

「Nクールは発売以来、『誰もが共感できる夏の日常』をテーマに、約10年にわたり俳優を起用したCMを展開してまいりました。一方で、今年のNクールは冷感性や機能面において大きな進化を遂げております。



これらの価値をより多くのお客様に分かりやすくお伝えするため、本年は商品の機能や特長を中心に訴求するクリエイティブへ変更いたしました。その結果、俳優によるストーリー表現ではなく、商品の進化をより直接的に伝える表現へシフトしております」