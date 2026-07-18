歯止めが利かないとズブズブと沼に...「推し活」のめり込みにご注意　「ちょっとくらいなら」から転落

アイドル、俳優、バンド、配信者などを熱心に応援することを「推し活」と呼ばれ始めてから早数年......。日本では世代を問わず推し活に勤しむ人々が急増し、「推しメン」を抱えている人もいる。少し前ならオタク趣味や追っかけに対する印象が悪かったかもしれないが、最近は自分の「好き」を公言するハードルが下がった。

コンテンツも多様化され、世間の意識も大幅に変化したことが大きく関係しているのだろう。「好きなものを好き」と主張できる風潮はいいこと。推し活は肯定的にとらえられている。

しかし、趣味は一歩間違えると熱が入りすぎて泥沼と化す。特に今は毎日のように催し事も多く、どこかを巡れば、新たな推しメン（以下：推し）がすぐに見つかるといえるか。そして歯止めが利かなくなると、暴走しがちである。

いつでもどこでも夢のような世界に触れられるからこそ、自制心が崩壊すると生活に支障をきたす。「好き」の範囲を超えた問題となれば、せっかくの楽しい出来事も一瞬にして地獄へと変わってしまう。

対抗心を燃やすなど自分のキャパを超えてしまい...

推し活は生活を華やかに彩り、活力をチャージできる最高の趣味である。チケット代やグッズの値段などは最初から決まっているし、夜のお店と違って予算が立てづらいわけでもない。冷静な頭と節度を持てば、そう危ない橋を渡ることはないだろう。程よく楽しめれば毎日に「ハリ」が出て、ストレス解消効果も期待できる。

しかし歯止めが利かないと、ズブズブと沼にハマる。今はどの界隈もいかに熱狂的ファンを作るかに闘志を燃やすため、クラウドファンティングやイベントの連続開催、特典会という名の接触タイムなど次から次へ多くの物が「供給」されていく。

言われるがままに全て「供給」に応じると落とす金額が倍増し、気づくと年間数百万円以上が普通となる恐れがある。

節度を持てば未然に防げるが、のめり込むと「ちょっとくらいなら」と思いがちだ。近くに多額のお金を落とすファンがいれば羨ましくなったり、対抗心を燃やすなどして自分のキャパを超える話も、この手の界隈ではよくある話。

頑張った分だけ何らかのリターンは期待できるのだろうけど、一度使いすぎたらもう最後で、「ちょっとくらいなら」が通常運転→毎月キャパオーバーで生活が苦しくなってしまう。

金銭問題は特に深刻で、メンズ地下アイドルやメンズコンカフェなど、演者との距離の近さに意味を見出して使いすぎてしまう人が多い。接触のみならず、チケット「早番」欲しさに重複申し込みをして、本来なら1公演5000円で済むところを2万、3万に膨らませるなど、後先考えず突っ走る姿勢が悲劇を呼ぶ。