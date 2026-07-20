J-CAST ニュース

妊娠中に優先席で「若い人は平気で座る」聞こえてきた会話に胸が苦しく　マタニティーマークを見たのに一言

2026.07.20 17:00
社会班

   電車の優先席は、高齢者や障がいのある人、妊娠中の人、体調が優れない人などが利用しやすいように設けられている。

   国土交通省も優先席の利用マナーについて、「妊娠初期の方は外見上判別が困難で、体調不良を抱えている場合がある」として、マタニティーマークを見につけた人への配慮を呼びかけている。

   しかし、見た目だけで判断され、心ない言葉をかけられてしまう人も少なくない。

   山田美咲さん（仮名・30代）は妊娠中、優先席で忘れられない出来事を経験した。

  • 妊娠中、優先席で経験した出来事は（写真はイメージ）
    妊娠中、優先席で経験した出来事は（写真はイメージ）
  • 妊娠中、優先席で経験した出来事は（写真はイメージ）
    妊娠中、優先席で経験した出来事は（写真はイメージ）
  • 妊娠中、優先席で経験した出来事は（写真はイメージ）
  • 妊娠中、優先席で経験した出来事は（写真はイメージ）

立っているだけでも気分が悪かった日に

   当時、山田さんは妊娠初期だった。重症悪阻（じゅうしょうおそ）のため定期的に通院しており、その日も診察を終えて帰宅する途中だったという。

「立っているだけでも気分が悪く、電車では優先席に座りました」

   妊娠初期だったため、お腹はまだ目立たない。周囲に事情が伝わるよう、バッグにつけたマタニティーマークが見えるように膝の上へ置いていた。

   しばらくすると、旅行帰りだと思われるスーツケースを持った年配の女性2人が乗車。空席がなかったため、2人は山田さんの前へ立った。そして、聞こえるくらいの声で話しはじめた。

「最近は若い人でも平気で優先席に座るわよね」

   自分のことを言われているのだと、すぐにわかったそうだ。

「席を譲るべきなのか迷いました。でも、その日は立ち続けることが本当につらかったんです」

   そのまま座っていると、一人の女性がマタニティーマークに気がついた。「あら、妊婦さんだわ」。山田さんは、「気づいてもらえてよかった」と安心したという。

「妊娠中でも若い人は立つべき」という忘れられない一言
続きを読む
1 2
全文表示
優先席
妊婦
高齢者
姉妹サイト