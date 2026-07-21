「MCにたまたま素敵な方がいたので特に頑張りたいなと思ってた」　高山一実と離婚後初共演のふくらPが思い

知的エンタメ集団・QuizKnockに所属しているクイズ作家のふくらPが2026年7月20日にXを更新し、同日放送の「クイズプレゼンバラエティー Qさま!!」（テレビ朝日系）に出演したことを報告。MC席に「素敵な方がいた」と明かした。

「めちゃめちゃ楽しかったです！」

ふくらPは2024年7月に乃木坂46元メンバーでタレントの高山一実さんと結婚したが、2025年12月に離婚を発表。

高山さんは「Qさま!!」でMCを務めており、この日は「復活プレッシャーSTUDY東西対抗戦！勉強関ケ原 夏の陣SP！」に出演したふくらPと離婚後初の番組共演となった。

ふくらPはXで「Qさまありがとうございましたー！」「子どもの頃から大好きだったプレッシャーSTUDYに出られてめちゃめちゃ楽しかったです！」と番組出演に感謝した。

一方、「MCにたまたま素敵な方がいたので特に頑張りたいなと思ってたのですが、ファインプレーを結構出せたので自分なりに活躍出来たつもりです！」と元夫婦の番組共演について触れ、「またよろしくお願いします！」と呼びかけた。