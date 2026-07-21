韓国FIFAランキング急落、「日本との差がさらに開いた」　地元韓国メディア嘆き...「痛ましい現状浮き彫りに」

韓国メディアが、サッカー韓国代表のFIFAランキングが急落したことを嘆いた。

「日本と韓国は実に15ランクもの差がある」

国際サッカー連盟（FIFA）は2026年7月20日、最新ランキングを発表した。ワールドカップ（W杯）北中米大会の結果を反映した最新ランキングで、優勝を果たしたスペインが1位となった。

決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗れた日本は、アジア勢最高の17位。上位のアジア勢は、イランが22位、オーストラリアが28位、韓国は前回25位から32位に急落した。

前回ランキングから7ランク下げた韓国は、アジア4位となった。韓国メディアによると、韓国が30位以内に入らなかったのは、21年12月以来だという。

グループAの韓国は、第1節のチェコ戦を2－1で勝利し、白星発進した。第2節は、地元メキシコと対戦し0－1の惜敗。南アフリカとの第3節は0－1で敗れ、決勝トーナメント進出は他チームの結果次第となったが、結局グループリーグ敗退となった。

今回のランキングは、グループリーグ敗退が大きく響いたとみられる。

ランキング急落を受け、「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は「アジア1位の日本とは、さらに差が開いた。日本は18位から1ランク上昇し、17位となった。ランキングポイントは1673.68点だった。韓国とは実に15ランクもの差がある」と嘆いた。