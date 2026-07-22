「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、トレードの可能性は40％...「放出すれば球団に大きな見返り」米ESPN指摘

米スポーツ専門局「ESPN」（ウェブ版）が2026年7月21日、韓国出身大リーガー「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）のトレードの可能性が「40％」あるとした。

「実際に彼をトレードすれば大きな見返りを得られるだろう」

大リーグ3年目のイは、今季序盤は打率2割台が続いた。5月20日の試合で腰を痛めて負傷者リストに入り、30日のコロラド・ロッキーズ戦で復帰。ここから快進撃が始まり、打率を3割台に乗せた。

一時は、ナ・リーグ打率部門で2位に浮上するなど好調を維持しており、21日時点で打率.303でリーグ5位につけている。

ジャイアンツは今季、低迷しており、現在ナ・リーグ西地区4位だ。借金は「16」に膨れ上がり、ポストシーズン進出の見通しは暗い。このようなチーム事情の中で、打撃好調のイに関して、複数の米メディアがトレードの可能性に言及している。

「ESPN」は、「26年MLBトレード有力候補ランキング」と題し、100人の候補を選出した。イは18位にランクインし、トレードの可能性は「40％」と見込まれた。

同メディアは「ジャイアンツが、高額契約を結んでいる有名選手を放出したいという意向には、多くの抵抗が予想されるが、もし本当にイのトレードに本気であれば、何とか市場を捻出できるはずだ。27歳のイは、打率と三振率でMLB6位にランクインしており、長打率は最近低下しているものの、ジャイアンツが実際に彼をトレードすれば、大きな見返りを得られるだろう」