一度は「実現困難」も...永谷園「モコモコ」12年ぶり復活　500件超の要望、X「中の人」安堵「やっと応えられる」

2014年に終売した永谷園の「マグカップでおしゃれなケーキ モコモコ」が2026年8月3日、「マグカップでふっくらケーキ！モコモコ」として復活する。

「モコモコ」は終売後も再販の要望が10年で500件を超えたほか、過去には同社のX担当者が復活のため社内の関係各所に働きかけたことも。社内外から強く熱望された商品の復活に、SNSでは喜びの声が寄せられ、X担当者も「応援してくださったフォロワー様の想いに、やっと応えられる」と安堵している。

「#モコモコ復活作戦」から4年、「近い将来で実現するのは難しい」

「マグカップでおしゃれなケーキ モコモコ」は2000年に発売。マグカップに本品と卵1個を入れて混ぜ、電子レンジにかけて作るケーキだ。14年8月に終売した。

しかし、「モコモコ」はその後も根強い人気ぶりを見せた。19年3月12日、永谷園公式Xは「モコモコ」の復活を希望する声をよくみかけるとして、自分も「終売してから激しい後悔をしている一人」で「皆様の声にお応えできたら」と思いを明かしていた。3月15日には「#モコモコ復活作戦」を立ち上げ。「関係各所にアクションをおこしました！」と報告した。

8月30日には「作戦自体は頓挫しておりません！が、もう少しお時間が欲しい...といったところです。少しずつですが前には進んでいます！」と進捗を伝えた。

しかし、23年4月24日、新型コロナウイルスの流行や物価上昇などの問題が壁になったとし、「復活に当たっては完全に頓挫したわけではないものの、現状として近い将来で実現するのは難しい」と報告、謝罪した。