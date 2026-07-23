物価対策は来春に？「高市政権のマネジメント稚拙」...大越健介キャスター厳しく糾弾

高市首相の肝いりで始まった「社会保障国民会議」の減税論議は、事実上の与野党物別れとなり、「消費税引き下げ」案は高市首相が最終決断をして、秋の臨時国会で成立するかどうかという流れになりそうだ。「報道ステーション」（テレビ朝日系）の大越健介キャスターは2026年7月22日放送で、「高市総理のマネジメントの稚拙」と厳しく糾弾した。

「幅広い合意形成を目指しながらまとめきれない」

議論の「所得連動型給付制度を2029年4月から導入」ということでは与野党はほぼ一致しているのだが、それまでの「つなぎ」として、自民党と維新の会は「飲食料品の消費税1％＋給付金支給」を主張し、野党側は一時的な減税ではなく減税の恒久化などを求めている。

大越キャスターは「消費税減税は高市総理の悲願だったはずですが、国民会議でまとめるのは困難ですか」と、テレビ朝日政治部の千々岩森生・官邸キャップに聞く。千々岩記者は「事実上、空中分解と言っても言い過ぎではないと思います。統一した方向性を出すことは、ほぼ不可能な状況になってきています」と伝えた。

大越キャスターは「先日の皇室典範の顛末を思い出した」とうんざり顔で解説した。「今回もですね、幅広い合意形成を目指しながらまとめきれない。こういう点で共通している、高市政権のマネジメントの稚拙さというものが目立ちます」