大谷翔平は「打者に専念した方が」、元NPB最多勝投手が提言　「サイ・ヤング賞は多分...」「投げさせなくても勝てる」

プロ野球ダイエーで最多勝のタイトルを獲得した武田一浩氏（61）が、2026年7月22日にユーチューブを更新し、左膝を炎症しているドジャース大谷翔平選手（32）について「打者に専念してもいい」との見解を示した。

「チーム状況が良いので、投げさせなくても勝てるというのがある」

今季、二刀流としてプレーしている大谷は、左膝炎症の影響で7月4日のパドレス戦以降、登板を回避している。

スポーツ紙の報道によると、大谷は12日に左膝の症状を緩和させる注射を打ったという。左膝炎症の影響で、出場が決まっていた14日（日本時間15日）のオールスター戦を欠場した。

左膝の状態が不安視される中、米メディアによると、大谷は23日に敵地で行われたフィリーズ戦前にブルペン入りし、変化球などを交えて31球を投げ込んだ。ブルペンに入ったのは2週間ぶりだという。

NHK野球解説者でもある武田氏は、ドジャースのチーム事情を踏まえ、大谷の現状に言及した。

「投げないということは、無理をさせたくない。チーム状況が良いので、投げさせなくても勝てるというのがあると思う。例えば、膝の痛みが治まる時がある。それがいつなのか。痛みが全然なくなった時に投げるのか。あと、膝は選手生命に関わるから慎重になっている。10年契約をしているし、いないと困るから」

そして、こう続けた。