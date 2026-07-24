「都こんぶ」異臭で自主回収　中国産昆布を混ぜた「お得用」約39万袋が...高くなっても国産にしてと望む声も

駄菓子「都こんぶ」を製造する中野物産（大阪府堺市）が2026年7月22日、4月上旬に発売開始となった「中野の都こんぶ 無選別お徳用 45g」を自主回収すると発表した。

国内産昆布の価格が「大幅に高騰」

対象商品をめぐっては、3月の発表で、1931年の創業以来初めて「国内産・中国産の昆布を混ぜての生産に踏み切ることにいたしました」と報告していた。

同社は「北海道道南産真昆布」を使用、その後「『三陸産真昆布』も若干使用して『国内産真昆布』にこだわり生産してまいりました」という。

その上で、昆布について「日本で生産される昆布の90％以上が北海道産で、その他は三陸産がほとんど」であり、「昨今の海水温の上昇といった自然環境の変化、あるいは昆布漁に従事される方々の減少に伴い、国内産の昆布の生産数量は激減してきており、価格も大幅に高騰しております」と説明。

商品の「味」「品質」へのこだわりと価格とのバランスについて、

「どこまでこだわりを保つか検討を重ねた結果、4月上旬に期間限定で発売いたします、『中野の都こんぶ 無選別お徳用 45g』におきまして、国内産・中国産の昆布を混ぜての生産に踏み切ることにいたしました」

としていた。