井上拓真VS那須川天心、両者の差はどこまで縮まったのか...識者が指摘した「井上の充実」と「那須川の成長」

プロボクシングのWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋、30）が、2026年9月27日に同級1位・那須川天心（帝拳、27）を相手に王座の防衛戦を行う。

「井上は穴のない充実ぶりがある」

両者は25年11月に行われたWBC世界バンタム級王座決定戦で拳を交えており、井上が3－0の判定で勝利した。敗れた那須川は、プロ初黒星となった。

初戦は、那須川が抜群のスピードで1、2ラウンドを支配した。これに対して井上は、4ラウンドから反撃を開始。中盤以降、井上がペースを握り、勝負は判定へ。採点は、ジャッジのひとりが117－111、残り2人が116－112で、いずれも井上の勝利を支持した。

ボクシングファンの注目を集めた1戦から10か月での再戦。両者の差は縮まったのか。それとも開いたのか。J-CASTニュースは、多くの世界王者を育てたTMKジムの金平桂一郎会長（60）に分析してもらった。

金平会長は「力はお互いに増している」とし、両者の現在の実力を次のように分析した。

「拓真選手は、5月の井岡選手との試合を見ると、非常にレベルが上がっている。あの井岡選手を寄せ付けなかった。穴のない充実ぶりがある。那須川選手は、4月のエストラーダ戦を見ると、スピードがつき、パンチのキレが上がっている。エストラーダ選手は年齢的に力が落ちているとはいえ、ギブアップに追い込み、力強さも出てきた。勝利したことで、自信もついたでしょう。拓真選手の充実ぶりをおいても、2人の力は拮抗していると思います」