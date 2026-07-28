1ドル164円目前...iPhoneも日本で値上げに　高市首相「もっと積極財政」で円安ストップさせる気ゼロ？

2026年7月23日のニューヨーク外国為替市場で、円相場は一時1ドル＝163円90銭台まで値を下げた。28日も1ドル＝163円70銭台の取引が続いた。

さらに24日、トランプ米政権は通商法301条にもとづく新たな追加関税を発動。日本からの輸入品にかかる税率は、既存の関税とあわせて12.5%にそろえられる。

輸入コストを押し上げる材料が、これでもかと重なる状況になってきた。

円安に対する「断固たる措置」は対症療法か

こうした市場の動きに対し、日本政府はどう動いているのか。

片山さつき財務相は24日の閣議後会見で、

「必要に応じていつでも適切に対応する。断固たる措置を果断にやる」

と述べ、円買い介入の可能性に改めて言及した。

この「断固たる措置」という言い回しは6月以降、繰り返し語られてきたが、その中身はどこまでも対症療法に近い。

政府・日銀は4月30日夜に円買い・ドル売り介入へ踏み切り、その後も断続的に実施した。財務省が公表した4月28日?5月27日の実績は約11兆7300億円にのぼり、記録としては過去最大となった。

さらに日銀も、6月の金融政策決定会合で政策金利を1.00%へ引き上げた。1995年以来、31年ぶりの高い水準である。

打てる手は打ったものの、円は買われず、160円台がすっかり定着してしまった。

こうした円の苦境を、最もわかりやすく示したのがiPhoneの値上げかもしれない。

アップルは7月18日、日本国内の公式ストア価格を改定した。iPhone 17は12万9800円から14万2800円へ。値上げ幅は機種によって8000円から2万5000円に及び、Apple WatchやAirPodsも対象となった。

一方、アメリカでの価格は据え置かれている。同じ製品が、日本でだけ高くなったのだ。

もっとも、円安だけが原因ではない。AI需要によるメモリ・ストレージ価格の高騰という世界共通の要因もあり、実際、6月下旬にはMacやiPadが世界的に値上げされている。

それでも、アメリカが据え置きのまま日本だけが上がった以上、値上げの理由が円相場に求められても仕方のないところがある。