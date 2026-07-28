「夜勤中で寂しさや不安」施設利用者を無断で動画撮影　外国人介護職員のSNS投稿に運営会社が謝罪

千葉県内の高齢者介護施設で、外国人技能実習生の女性介護スタッフが施設利用者の後ろ姿などを撮影した動画などをTikTokで投稿していたことが分かり、施設が公式サイトで謝罪した。

食堂とみられる場所で、白髪の高齢者女性が車椅子に座って、テーブルの前にいる。後ろ姿が見える状態だ。

「極めて重大な事態」として、職員処分の方針示す

この場所の周囲には、誰もおらず、ガランとしていた。

この画像は、若い女性スタッフがTikTok上で投稿した。また、施設利用者名を呼ぶ声が聞こえる動画もあった。この女性スタッフは、イスラム教徒らが着用する黒いベールを被るなどしていた。

これらの画像や動画は、2026年7月22日にX上などで次々に取り上げられ、利用者を無断で撮影するなどしているのではないかと指摘された。

女性スタッフが勤務するのは、画像や動画から介護サービス会社「マウントバード」（東京都大田区）が運営する千葉県内の施設だと特定され、批判の声が上がった。

その後、マウントバードは翌23日、「当社施設内における介護職員の不適切なSNS投稿に関するお詫びとご報告」と題する説明文を社長名で公式サイトに出した。

それによると、介護スタッフは、勤務中に施設内からSNSへの動画配信を行い、施設利用者が動画に映っていた。このことについて、「極めて重大な事態が発生いたしました」と報告し、「ご利用者様、ご家族の皆様、ならびに関係者の皆様、そして日頃より当社の運営をご支援いただいている地域の皆様に、多大なるご迷惑とご不安、不快な思いをおかけしておりますことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。そして、事実関係を調査し、介護スタッフに対しては、就業規則に基づいて厳正な処分を行うことを明らかにした。また、管轄の行政機関、監理団体へ速やかに事態の報告を行ったとした。

介護スタッフの行為について、同社は翌24日、公式サイトに「第2報」を出し、事実関係の調査結果と今後の対応について説明した。