【ボクシング】フルトンは「恥を知れ」、体重超過で試合中止 「キャリア終わった」元世界王者が猛批判...井上尚弥にTKO負けの過去も

プロボクシングの元世界2階級制覇王者ティモシー・ブラッドリー氏（42）が、WBA世界スーパーフェザー級挑戦者決定戦で体重超過した元世界2階級制覇王者スティーブン・フルトン（米国、32）を猛烈に批判した。

フルトンは2試合連続で減量に失敗

WBA世界スーパーフェザー級挑戦者決定戦が、2026年7月26日にオーストラリアで開催される予定だった。フルトンは、リアム・ウィルソン（オーストラリア、30）と対戦する予定だったが、前日計量で体重超過して試合は中止となった。

海外メディアによると、試合は当初、WBAスーパーフェザー級王座挑戦者決定戦として行われる予定だったが、フルトンがスーパーフェザー級リミット（58.9キロ）に落とせないため、60.33キロの契約体重で行われることになった。

ところが、フルトンは前日計量で契約体重を2.95キロ超過。これにより、試合は中止となった。フルトンは2試合連続で減量に失敗した。

フルトンは、スーパーバンタム級とフェザー級を制した世界2階級制覇王者だ。WBC・WBO世界スーパーバンタム級王者時代の23年7月に井上尚弥（大橋、33）と対戦し、8回TKO負けを喫した。

米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）によると、元世界王者のブラッドリー氏は自身のユーチューブ動画で、フルトンの「失態」を激しく批判したという。

ブラッドリー氏は「まったく意味がわからない。一体どうなっているんだ」とし、こう続けたという。