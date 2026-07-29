日本ハム・レイエス、今オフ争奪戦勃発か...来季セ・リーグDH制導入で「12球団OKに」識者分析

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年7月28日にユーチューブを更新し、日本ハムのフランミル・レイエス選手（31）の今オフの去就について「来るとしたらセ・リーグに来ると思う」との見解を示した。

レイエス「来年の去就がどうなるかは正直、分からないところ」

ドミニカ共和国出身のレイエスは、大リーグのサンディエゴ・パドレス、カンザスシティ・ロイヤルズなどを経て、24年に日本ハムに入団した。

来日1年目の24年は、打率.290、25本塁打、65打点を記録。昨季は、32本塁打、90打点をマークし、本塁打王と打点王の2冠を達成した。今季も打撃が好調で、28日時点で打率（.328）はリーグ1位。本塁打（21本）、打点（54点）ともにリーグ3位につけ、6月度の月間MVPを受賞した。

来日3年目も期待通りの活躍を見せるレイエスだが、MVP受賞の記者会見での発言が大きな注目を集めた。

スポーツ紙の報道によると、レイエスは「来年の去就がどうなるかは正直、分からないところ。別のチームでやるかはまだ不透明だが、このチームにいる間、北海道にいる間に優勝したいと強く思っている」などと発言したという。

インターネット上では、今オフの去就に関するコメントに注目が集まり、SNSでは様々な憶測が飛び交った。

動画では、レイエスの発言を取り上げ、高木氏が今オフの去就について独自に分析した。

高木氏は「日本ハムでの活躍を見ると、（他球団との）競争になってくると、年俸は相当アップすると思う。タイミングがいい。（来季から）セ・リーグがDH（指名打者制）になるから、12球団OKになる。レイエスはああいう感じだから、日本に残るだろう。レイエスは技術的にもすごく、打率を残せる。3冠王候補。交流戦があるから、いろいろなところ（球団）を見て歩ける。2年間いると全部見ることができる」と説明した。

そして、「来るとしたらセ・リーグに来ると思う」とし、「やっぱり、ピッチャーの質を考えると、セ・リーグの方が打ちやすい感じがする。パ・リーグ同士では、なんとなく動かない感じがする」との見解を示した。