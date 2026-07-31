【ドジャース】キム・ヘソン、3Aで再び熾烈な争い フリーランドがマイナー降格...「再昇格は調子の良い方」韓国メディア展望

大リーグのロサンゼルス・ドジャース傘下3Aでプレーする韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、大リーグ再昇格に向け、アレックス・フリーランド内野手（24）と再び激しい争いを繰り広げる。

チームは主力が続々戦線復帰

米メディアの報道によると、左わき腹を痛めて負傷者リストに入っていたキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が、2026年7月29日に復帰した。これに伴い、フリーランドがマイナーに降格した。

フリーランドはセカンドを守るスイッチヒッターで、同じポジションのキムとはライバル関係にある。

25年7月に大リーグデビューを飾り、今季はキャンプからキムと開幕ロースター入りを争った。結局、フリーランドが開幕ロースター入りを果たし、キムはマイナーで開幕を迎えた。フリーランドは今季72試合に出場し、打率.231、3本塁打、19打点。

今季マイナーでスタートを切ったキムは、4月6日に大リーグに昇格するも、打撃不振で5月下旬にマイナーに降格。今季の大リーグ成績は、打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.651となっている。

現在、チームは負傷者リストに入っていた選手が続々と戦線復帰し、戦力が充実している。右足首の手術明けで出遅れていたトミー・エドマン選手（31）が6月中旬に復帰し、キケが7月29日に戻ってきた。

主力が戦線復帰したことで、大リーグ昇格は、より狭き門となっている。