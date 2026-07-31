「うらぁああ！　開けろぉ　破壊するぞ」警察の家宅捜索　周庭さん「すごく似たようなものを経験したことが」

カナダに滞在している香港の民主活動家・周庭（アグネス・チョウ）さんが2026年7月31日、大阪府警による家宅捜索の様子に「奇妙なデジャブ」を感じたとXにつづった。

「おるんかぁ！？ 大阪やぁ、早よ開けろぉ！」

周庭さんは、香港の民主派政党・香港衆志（デモシスト）の創始者のひとり。逃亡犯条例改正案に反対する未許可デモを組織するなどした罪で禁錮10か月の実刑判決を受け、21年6月に出所。23年9月からカナダに留学し、事実上の亡命生活を送っている。

話題となったのは、毎日放送（MBS）が公開した、大阪府警による愛知県内の暴力団事務所への家宅捜索の様子を伝える動画だった。

報道によると、特殊詐欺の被害金を受け取ったとして暴力団組員の男が逮捕されたことを受け、大阪府警は7月29日に指定暴力団「六代目山口組」傘下の「十一代目平井一家」の組事務所の家宅捜索を行った。

動画では、ワイシャツにスラックス姿の屈強な警察官たちが大勢で現れ、事務所のインターホンを押した。しばし間を置くも応答がないのか、ひとりが数回ドアを叩き「うらぁああ！ 開けろぉお！！！」と絶叫。

続いて、複数の警察官らが「おんのかぁ！ おるんかぁ！？ 大阪やぁ、早よ開けろぉ！」と声を張り上げた。並んだドアの全てを強く叩き、「開けんかい！」「おらんのかぁ！？」などとする怒号が響いた。

「早よ開けんかい、破壊するぞぉ！」とし、ドアをガチャガチャと音を立てて引いたり、シャッターを叩いたりする警察官もいた。5分ほど経つと、ひとつのドアが開き、警察官らは続々と中に入っていった。