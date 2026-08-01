「月曜から夜ふかし」桐谷さん、2つのがん見つかった経緯は　手術後は「リハビリとして散歩を重ね体調は徐々に回復」

トークバラエティ番組「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）の「桐谷さん」としておなじみの元将棋棋士・投資家の桐谷広人さん（76）が2026年7月27日に公式YouTubeチャンネルを更新。患っている病気について報告した。

倹約家の桐谷さん「現金も少しずつ使いたい」

現役時代に、データを活用した戦術の棋士として有名だった桐谷さん。将棋と並行して株式投資を学び、株主優待を活用し、現金をほとんど使わず生活する「優待生活」を送っており、「月曜から夜ふかし」の名物キャラクターとして人気を博していた。

7月27日放送の「月曜から夜ふかし」では、桐谷さんは前立腺がんと大腸がんを患っていることを公表。そして今回の動画では、病気について詳しく説明した。

それによると、26年1月に糖尿病の検査で、前立腺がんが見つかり、手術をすることになった。セカンドオピニオンなども受けたうえで、放射線治療よりも手術を勧められたという。

しかし手術のために6月10日に受けた内視鏡検査で、ステージ3の大腸がんも見つかり、すぐに手術を受けることを勧められたのだという。そこで急遽、大腸がんの手術に切り替えたそうだ。動画を撮影したのは手術から3日後のタイミング。立ち上がることができ、食事もしていると語った。

大腸がんの手術の結果を鑑みて、秋頃に前立腺がんの手術を受ける予定だと桐谷さんは話す。現在予定している講演以外は、新しい予定を立てず、「できればちゃんと手術をしましてですね、長生きしたいと思っております」と宣言し、回復につとめるそうだ。

今後については、定期的に検査を受けて再発防止につとめ、「株主優待で暮らしながら、前向きに生きていきたいなと思います」とした。これからは、現金も少しずつ使いたい意向を語った。

最後に桐谷さんは、テロップで「10日間の入院で退院しました。自宅までは、いつも通り自転車で帰宅できました」「自宅で静養し、リハビリとして散歩を重ね体調は徐々に回復していきました」「そして7月21日から講演活動に復帰することができました」と近況を報告している。

コメント欄では、「桐谷さんが大好きな視聴者やファンの方々のためにも、元気に長生きしてください」「いつまでも元気に自転車で走り回っている姿を見ていたいです」「桐谷さんが早く自転車で爆走する姿が見たいです」といった声が寄せられた。