TBS南波雅俊アナ「偽膜性声帯炎」からの復帰を報告　「休む前の状態に戻りましたので、もう大丈夫です！」

TBSの南波雅俊アナウンサーが2026年8月1日、「偽膜性声帯炎」のため休養していたことをXで明かした。

「筆談から始まり、その後もなるべく会話をしない生活を1ヶ月近く」

南波アナは、12年にNHKへ入局。大分放送局を経て広島放送局に勤務し、広島東洋カープ公式戦のラジオ中継で実況を担当。20年10月にTBSテレビへ移籍し、WBCの23年大会など、野球を初めとする国際大会の中継でも実況を務めた。

ロックユニット「B'z」のファンとしても知られ、バラエティ番組にも多数出演。たびたび稲葉浩志さんのモノマネを披露している。

南波アナは7月5日、「バレーボールネーションズリーグ男子日本ラウンドの実況に向け、FYOP+以来2ヶ月ぶり2度目の日帰り沖縄でございます笑」と報告して以来、約1ヶ月間Xの更新を中断していた。

こうした中、1日の投稿では、「7月上旬、様々な悪条件が重なり偽膜性声帯炎になり、声が全く出なくなりました」と報告。

声に関する治療を手掛ける「声のクリニック赤坂」公式サイトが公開している「声の緊急事態への対応」によると、偽膜性声帯炎は「声帯の粘膜上皮が白色にはがれて浮かび上がってしまう」という症状だ。「最短でも回復には３週間程度を要し、無治療で様子を見た場合には声帯結節として残存してしまうこともあります」という。

南波アナは「アナウンサーとして初めての経験で、筆談から始まり、その後もなるべく会話をしない生活を1ヶ月近く続けてきました」という。