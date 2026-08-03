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高校生の頃に「テーブルの粉チーズを食べまくってたら...」　ひろゆき氏が明かした「ガスト」の思い出

2026.08.03 11:15
社会班

   実業家の「ひろゆき」こと西村博之さんが2026年8月2日、かつて東京・十条にあったというファミリーレストラン「ガスト」店舗での思い出をXにつづり、賛否を呼んでいる。

  • ひろゆき氏（2024年4月撮影）
    ひろゆき氏（2024年4月撮影）
  • 「ドリンクバーで入りびたる」客も多そうだ（写真はイメージ。ひろゆき氏が通った店舗ではありません）
    「ドリンクバーで入りびたる」客も多そうだ（写真はイメージ。ひろゆき氏が通った店舗ではありません）
  • ひろゆき氏（2024年4月撮影）
  • 「ドリンクバーで入りびたる」客も多そうだ（写真はイメージ。ひろゆき氏が通った店舗ではありません）

「ドリンクバーだけで入り浸り...」

   発端となったのは、ガストの公式Xアカウントが2日に公開した「赤身ビーフステーキ」をめぐるポストだった。

   「このクオリティで　999円(税込1,099円)～　ガストの《赤身ビーフステーキ》！！！」とし、「お肉の値上がりが気になる今、『美味しい・安い・ヘルシー』全てを叶えたガストの最強の一皿」としたもので、添付された動画には、ひろゆきさんとみられる男性の声でのナレーションがつけられている。

   動画のナレーションは、AI音声の生成サービス「CoeFont」が提供しているひろゆきさんの合成音声「おしゃべりひろゆきメーカー」などを使ったものとみられる。

   ひろゆきさんはこの投稿を引用し、ガストにまつわる思い出をポストした。

「なにやら聞き覚えのある声ですが、十条にあったガストにドリンクバーだけで入り浸り、テーブルの粉チーズを食べまくってたら『お代は結構です』と追い出されました。その節は失礼致しました、、、、」

   リプライへの返信によると、当時は「高校生、、、」だったという。

「今も信号無視はしてます」
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ガスト
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