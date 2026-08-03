高校生の頃に「テーブルの粉チーズを食べまくってたら...」　ひろゆき氏が明かした「ガスト」の思い出

実業家の「ひろゆき」こと西村博之さんが2026年8月2日、かつて東京・十条にあったというファミリーレストラン「ガスト」店舗での思い出をXにつづり、賛否を呼んでいる。







「ドリンクバーだけで入り浸り...」

発端となったのは、ガストの公式Xアカウントが2日に公開した「赤身ビーフステーキ」をめぐるポストだった。

「このクオリティで 999円(税込1,099円)～ ガストの《赤身ビーフステーキ》！！！」とし、「お肉の値上がりが気になる今、『美味しい・安い・ヘルシー』全てを叶えたガストの最強の一皿」としたもので、添付された動画には、ひろゆきさんとみられる男性の声でのナレーションがつけられている。

動画のナレーションは、AI音声の生成サービス「CoeFont」が提供しているひろゆきさんの合成音声「おしゃべりひろゆきメーカー」などを使ったものとみられる。

ひろゆきさんはこの投稿を引用し、ガストにまつわる思い出をポストした。

「なにやら聞き覚えのある声ですが、十条にあったガストにドリンクバーだけで入り浸り、テーブルの粉チーズを食べまくってたら『お代は結構です』と追い出されました。その節は失礼致しました、、、、」

リプライへの返信によると、当時は「高校生、、、」だったという。