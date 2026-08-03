女子ゴルフ・桑木志帆、全英女子オープン優勝　玉川徹氏「知らなかった」、石原良純氏「ゴルフの話いっぱいしたい」

女子プロゴルフのメジャー最終戦「AIG全英女子オープン」で、日本の桑木志帆が優勝、2026年8月3日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は冒頭で伝えたが、レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）は「知らなかった」とほとんど興味なさそうだった。

日本女子のメジャー優勝は7人目（8度目）

桑木は通算5アンダーでドイツのエスター・ヘンゼライトと並び、プレーオフ２ホール目で制した。日本女子のメジャー優勝は7人目（8度目）だ。

ゴルフ好きの月曜コメンテーター・石原良純さん（タレント）は、「LPGA（全米女子プロゴルフ）で活躍する選手の多さっていうのが、こういう結果を生んでるんですよね」と嬉しそうだが、玉川さんは「（優勝したことを）全然知らなかった。何で知らなかったんだろう」と冷めている。

司会の羽鳥慎一アナが「ニュースとしては伝えてます」とフォローしても、「さっき聞いたら、（地上波で）放送してなかったんですね。ネットでしかやってなかったんでしょ」と乗ってこない。

石原さんが「地上波でやってなくても、ゴルフ好きな人は、それ（ネット中継）を探して見てるんだよね。まあ、メジャーだけでもテレビでやることは意味があると思うんですよね」と説明しても、ゴルフ人口が減っているから「多分、（地上波番組として）成立しないんだよね。CMが付かないということになるじゃないですか」と冷たい。

石原さんがさらにゴルフ推しの熱弁を振るおうとすると、玉川さんは「次、行きましょう」と手で制した。一方、石原さんは「ゴルフの話、いっぱいしたいわけよ。ゴルフが好きな人は」とニコニコ笑い、大人の対応だった。

（シニアエディター 関口一喜）