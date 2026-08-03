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「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」入場者特典第2弾にネット大興奮　「デザイン良すぎ」も「転売すごそう」

2026.08.03 17:35
社会班

   現在公開中の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」公式Xアカウントが2026年8月3日、8日からスタートする「入場者特典第2弾」について発表した。

  • 「ちいかわ」は国外でも大人気だ（写真は中国・上海で展開されたグッズショップ）写真：CFoto/アフロ）
    「ちいかわ」は国外でも大人気だ（写真は中国・上海で展開されたグッズショップ）写真：CFoto/アフロ）
  • 映画の特典にファンは興味津々だ（映画の公式Xから）
    映画の特典にファンは興味津々だ（映画の公式Xから）
  • 「ちいかわ」は国外でも大人気だ（写真は中国・上海で展開されたグッズショップ）写真：CFoto/アフロ）
  • 映画の特典にファンは興味津々だ（映画の公式Xから）

「セイレーン」や「人魚」「島二郎」らがラインナップ

   同作品は、7月24日に公開された「ちいかわ」初の映画作品だ。シリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称「セイレーン編」を映画化したもので、チラシに誘われて「人魚の島」を訪れたちいかわたちの冒険を描く。

   同作では映画鑑賞者に「入場者特典」が配られる。公開初日から7日までの期間では、主人公のちいかわや「ハチワレ」「うさぎ」といったメインキャラ全8種をラインナップした「チャームミニフィギュア」がランダムで配布される。

   3日の発表によると、8日からスタートする「第2弾」の特典は「ボンボンドロップシール」。

   ボンボンドロップシールは文具メーカー「クーリア」が24年より販売している立体的なシールのシリーズで、「ボンドロシール」「ボンドロ」の愛称でも知られている。チャームのようなぷっくりした形で人気となり、爆発的なシールブームのきっかけとなった。

   第2弾の入場者特典として配布されるシールは映画オリジナルのデザインとなっており、ちいかわらメインキャラのほか、「セイレーン」や「人魚」、映画のキーキャラクター「島二郎」らが並ぶ。

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